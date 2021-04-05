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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3190319131923193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:16

Re: ПУМБ

Я пополнял мобильный на сайте оператора. Сумма 50 грн. Операция под 6 категорию не засчитана.

До пополнения и после есть кошерные операции и Viber уведомил про их засчитывание.

Поддержка на моей стороне, но судя выплатам кешбека за ясно-коммуналку банк очень не дружит с математикой. Благо пока недоплата только в 17 грн кешбека :D

Итог. Банк — рулетка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:16

  посетитель написав:
  M-Audio написав:
  посетитель написав:
ага канешно.

Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.

С какого места оно может стать выгодным? Особенно при оплате через мобильное приложение ПУМБ, где банк даже интерчендж не получает? Чистый маркетинг и рекламный бюджет.
Ну это же просто :) .Если он есть, то по каким-то соображениям он выгоден банку.В том числе возможно и в рекламных целях.[/quote]

Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:19

  malinin007 написав:
  vitaliian написав:забираю слова обратно, смс пришли с задержкой, если разбить оплату коммунальных по 50 грн то задача 6 категории на 1/2 выполнится.


Если поставщик из перечня, то значит платили через приложение? Так по поводу приложения и вроде не было вопроса, был вопрос по next-у.

оплатил осбб через портмоне ничего не пришло, даже 10% от ясно, может ещё нальют?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:48

Re: ПУМБ

Держите в курсе, прийдет уведомление в вайбер или нет.
А ясно наливают в течение 5 рабочих дней без уведомлений.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25

  sonechko написав:Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.

Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:42

  klug написав:
  sonechko написав:Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.

Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
имхо основная задумка кредитование коммуналки. под нее карты дают всем направо-налево и учат платить комуналку из приложения, следующий этап - переложить % на поставщиков, взамен на погашение задолженности. Поэтому так медленно идет добавление новых поставщиков, похоже банк им впаривает какой то продукт.
vitaliian
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