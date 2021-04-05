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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:16
Я пополнял мобильный на сайте оператора. Сумма 50 грн. Операция под 6 категорию не засчитана.
До пополнения и после есть кошерные операции и Viber уведомил про их засчитывание.
Поддержка на моей стороне, но судя выплатам кешбека за ясно-коммуналку банк очень не дружит с математикой. Благо пока недоплата только в 17 грн кешбека
Итог. Банк — рулетка.
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MASolomko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:16
посетитель написав: M-Audio написав: посетитель написав:
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
С какого места оно может стать выгодным? Особенно при оплате через мобильное приложение ПУМБ, где банк даже интерчендж не получает? Чистый маркетинг и рекламный бюджет.
Ну это же просто
.Если он есть, то по каким-то соображениям он выгоден банку.В том числе возможно и в рекламных целях.[/quote]
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
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sonechko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:19
malinin007 написав: vitaliian написав:
забираю слова обратно, смс пришли с задержкой, если разбить оплату коммунальных по 50 грн то задача 6 категории на 1/2 выполнится.
Если поставщик из перечня, то значит платили через приложение? Так по поводу приложения и вроде не было вопроса, был вопрос по next-у.
оплатил осбб через портмоне ничего не пришло, даже 10% от ясно, может ещё нальют?
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vitaliian
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:48
Держите в курсе, прийдет уведомление в вайбер или нет.
А ясно наливают в течение 5 рабочих дней без уведомлений.
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malinin007
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25
sonechko написав:
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
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klug
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:42
klug написав: sonechko написав:
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
имхо основная задумка кредитование коммуналки. под нее карты дают всем направо-налево и учат платить комуналку из приложения, следующий этап - переложить % на поставщиков, взамен на погашение задолженности. Поэтому так медленно идет добавление новых поставщиков, похоже банк им впаривает какой то продукт.
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vitaliian
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