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ПУМБ
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:16
Я пополнял мобильный на сайте оператора. Сумма 50 грн. Операция под 6 категорию не засчитана.
До пополнения и после есть кошерные операции и Viber уведомил про их засчитывание.
Поддержка на моей стороне, но судя выплатам кешбека за ясно-коммуналку банк очень не дружит с математикой. Благо пока недоплата только в 17 грн кешбека
Итог. Банк — рулетка.
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MASolomko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:16
посетитель написав: M-Audio написав: посетитель написав:
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
С какого места оно может стать выгодным? Особенно при оплате через мобильное приложение ПУМБ, где банк даже интерчендж не получает? Чистый маркетинг и рекламный бюджет.
Ну это же просто
.Если он есть, то по каким-то соображениям он выгоден банку.В том числе возможно и в рекламных целях.[/quote]
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
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sonechko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:19
malinin007 написав: vitaliian написав:
забираю слова обратно, смс пришли с задержкой, если разбить оплату коммунальных по 50 грн то задача 6 категории на 1/2 выполнится.
Если поставщик из перечня, то значит платили через приложение? Так по поводу приложения и вроде не было вопроса, был вопрос по next-у.
оплатил осбб через портмоне ничего не пришло, даже 10% от ясно, может ещё нальют?
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vitaliian
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:48
Держите в курсе, прийдет уведомление в вайбер или нет.
А ясно наливают в течение 5 рабочих дней без уведомлений.
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malinin007
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25
sonechko написав:
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
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klug
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:42
klug написав: sonechko написав:
Та все просто)))) Стимулируют оплату коммуналки, чтоб люди платили по 3000, а не растягивали до следующего отопит сезона.
Ага Благодійний Фонд Ріната Ахметова стимулює оплату комуналки в масштабах країни, щоб досягти миру у всьому світі.
имхо основная задумка кредитование коммуналки. под нее карты дают всем направо-налево и учат платить комуналку из приложения, следующий этап - переложить % на поставщиков, взамен на погашение задолженности. Поэтому так медленно идет добавление новых поставщиков, похоже банк им впаривает какой то продукт.
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vitaliian
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:41
malinin007 написав:
Держите в курсе, прийдет уведомление в вайбер или нет.
А ясно наливают в течение 5 рабочих дней без уведомлений.
Платил 29 марта, ясно пока молчит... 6-й рабочий день на исходе. В прошлый раз прислали быстрее, чем через пять дней.
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ishvara
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:22
ishvara написав: malinin007 написав:
Держите в курсе, прийдет уведомление в вайбер или нет.
А ясно наливают в течение 5 рабочих дней без уведомлений.
Платил 29 марта, ясно пока молчит... 6-й рабочий день на исходе. В прошлый раз прислали быстрее, чем через пять дней.
Тепер пришлють пізніше. У середньому вийде 5 - ЛУМУМБА дбає про баланс
Або не вийде і будете два місяці вибивати, як anis
.
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klug
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:32
Игорь Алексеевич написав: MASolomko написав: Игорь Алексеевич написав:
карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Да, до конца года можно.
а то я звонил на горячую привата, то там сказали бесплатно через терминалы можно пополнять только карты а-банк и конкорд. у остальных сказали комиссия 0,5%. может оператор девчонка привата не в курсе?
пробывал через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию
вроде сказали, если пополнять кредиты карт пумба через терминалы привата, то нет комиссии, а на др.пополнения, то 0,5% возьмет приват
Без комиссии карты ПУМБ через терминалы Привата можно было пополнять до 28 февраля. После этой даты "Приват" прикрыл акцию.
Полез сегодня посмотреть историю движения денег на карте ПУМБ. Ну надо было.
А там полная каша! Половины операций прихода вообще нет. Вот если бы по СМС не отслеживал все поступления и не сравнивал с остатками, то хрен бы сейчас вообще узнал, где мог платеж потеряться. У кого-то есть такая лажа? Или никто историю не смотрит?
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yuri_m
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