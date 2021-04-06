Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
ПУМБ разрешает только 1 кредитку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:59
Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
ПУМБ разрешает только 1 кредитку?
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 06 кві, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:02
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:06
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