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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3191319231933194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:59

Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
ПУМБ разрешает только 1 кредитку?
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 06 кві, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:02

  anikola13 написав:Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?

не повезло,что-то пошло не так
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:06

  yuri_m написав:Без комиссии карты ПУМБ через терминалы Привата можно было пополнять до 28 февраля. После этой даты "Приват" прикрыл акцию.

Крест на пузе ? Вы всегда с такой уверенностью вешаете чушь?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:51

Re: ПУМБ

  anikola13 написав:Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?

А вы шо ждете сообщений в вайбере, шобы выбрать категории? Зайдите в бота ПУМБ в вайбере-Мои Пропозиции-Кешбек и выбирайте категории.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:46

yuri_m

С отображением всё нормально. Один момент. что операции могут не отображаться несколько дней.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:04

  malinin007 написав:
  anikola13 написав:Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?

А вы шо ждете сообщений в вайбере, шобы выбрать категории? Зайдите в бота ПУМБ в вайбере-Мои Пропозиции-Кешбек и выбирайте категории.

Спасибо. ПУМБ даёт только 1кредитку на ИНН?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:08

anikola13 да
vitaliy1111
 
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