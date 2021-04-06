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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:59
Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
ПУМБ разрешает только 1 кредитку?
Востаннє редагувалось anikola13
в Вів 06 кві, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:02
anikola13 написав:
Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
не повезло,что-то пошло не так
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:06
yuri_m написав:
Без комиссии карты ПУМБ через терминалы Привата можно было пополнять до 28 февраля. После этой даты "Приват" прикрыл акцию.
Крест на пузе ? Вы всегда с такой уверенностью вешаете чушь?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 06:51
anikola13 написав:
Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
А вы шо ждете сообщений в вайбере, шобы выбрать категории? Зайдите в бота ПУМБ в вайбере-Мои Пропозиции-Кешбек и выбирайте категории.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 08:46
yuri_m
С отображением всё нормально. Один момент. что операции могут не отображаться несколько дней.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:04
malinin007 написав: anikola13 написав:
Не пришло сообщение в вайбер с категориями кешбека. Мне не повезло?
А вы шо ждете сообщений в вайбере, шобы выбрать категории? Зайдите в бота ПУМБ в вайбере-Мои Пропозиции-Кешбек и выбирайте категории.
Спасибо. ПУМБ даёт только 1кредитку на ИНН?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:08
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