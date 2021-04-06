Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:55
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:52
А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею
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