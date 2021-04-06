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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:55
stas_rst написав:Ferlakur
категорії можуть не співпадати.
Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45
Ferlakur написав: stas_rst написав:Ferlakur
категорії можуть не співпадати.
Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
я про Форвард. Там точно не 1%, навіть на дебетовій
Продукти наприклад - 2%, маркетплейс минулого місяця - 3%.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:52
stas_rst написав: Ferlakur написав: stas_rst написав:Ferlakur
категорії можуть не співпадати.
Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
я про Форвард. Там точно не 1%, навіть на дебетовій
Продукти наприклад - 2%, маркетплейс минулого місяця - 3%.
А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:34
По 2 категории кто-то оплачивал через некст комуналку, засчитается?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37
Ferlakur рекомендував, як краще. Вийшло, як завжди. Більше не буду.
Живіть своїм розумом.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:46
stas_rst написав:Ferlakur
рекомендував, як краще. Вийшло, як завжди. Більше не буду.
Живіть своїм розумом.
Завжди так і роблю, і рекомендацій
ні в кого ніколи не питаю
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