Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:55
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:52
А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:34
Re: ПУМБ
По 2 категории кто-то оплачивал через некст комуналку, засчитается?
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37
Ferlakur рекомендував, як краще. Вийшло, як завжди. Більше не буду.
Живіть своїм розумом.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:46
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:33
Понимаете - на форуме многие "работают на упреждение". Поэтому вопрошающему не всегда понятно к чему ответ. В частности вы спросили о начислении кэшбека на валютки? Могли бы воспользоваться поиском на моей памяти вы как минимум третий кто спрашивает об этом за последний месяц. Но искать же лень . Так вот просто ответ на ваш вопрос - да на валютные карты ПУМБА начисляется кишмиш. Но тут есть ньюансу. Ведь у вас увязка с оплатой на Али. Так вот если в Пумбе выбрать 2 категорию кэшбека и оплатить валютной картой на Али и попасть на МСС продукты - то в итоге вместо кэшбека вы получите просто кукиш. И будете думать что вас обманули. И может даже не узнаете что именно засада была в МСС. Вот это вам и хотели донести. Что скорее всего для таких случаев луЧЧе платить Идеей или Скунсом. Но объяснили как смогли. В общем лишний раз убеждаюсь, что правильно пела старуха Шапокляк: "Кто людям помогает - лишь тратит время зря!"
Как-то так...
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:50
Re: ПУМБ
Обнаружил любопытное: у моих долларовой дебетки и кредитки Всеможу абсолютно одинаковые номера счетов IBAN. Как такое возможно?
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:26
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