Додано: Сер 07 кві, 2021 15:33

Ferlakur написав: А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею

Понимаете - на форуме многие "работают на упреждение". Поэтому вопрошающему не всегда понятно к чему ответ. В частности вы спросили о начислении кэшбека на валютки? Могли бы воспользоваться поиском на моей памяти вы как минимум третий кто спрашивает об этом за последний месяц. Но искать же лень. Так вот просто ответ на ваш вопрос - да на валютные карты ПУМБА начисляется кишмиш. Но тут есть ньюансу. Ведь у вас увязка с оплатой на Али. Так вот если в Пумбе выбрать 2 категорию кэшбека и оплатить валютной картой на Али и попасть на МСС продукты - то в итоге вместо кэшбека вы получите просто кукиш. И будете думать что вас обманули. И может даже не узнаете что именно засада была в МСС. Вот это вам и хотели донести. Что скорее всего для таких случаев луЧЧе платить Идеей или Скунсом. Но объяснили как смогли. В общем лишний раз убеждаюсь, что правильно пела старуха Шапокляк: "Кто людям помогает - лишь тратит время зря!"Как-то так...