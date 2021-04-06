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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3192319331943195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:55

  stas_rst написав:Ferlakur категорії можуть не співпадати.

Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45

  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:Ferlakur категорії можуть не співпадати.

Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.

я про Форвард. Там точно не 1%, навіть на дебетовій :) Продукти наприклад - 2%, маркетплейс минулого місяця - 3%.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:52

  stas_rst написав:
  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:Ferlakur категорії можуть не співпадати.

Які категорії? Для дебетки категорії не важливі - 1% на все.

я про Форвард. Там точно не 1%, навіть на дебетовій :) Продукти наприклад - 2%, маркетплейс минулого місяця - 3%.

А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:34

Re: ПУМБ

По 2 категории кто-то оплачивал через некст комуналку, засчитается?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37

Ferlakur рекомендував, як краще. Вийшло, як завжди. Більше не буду.
Живіть своїм розумом.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:46

  stas_rst написав:Ferlakur рекомендував, як краще. Вийшло, як завжди. Більше не буду.
Живіть своїм розумом.

Завжди так і роблю, і рекомендацій ні в кого ніколи не питаю :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:33

  Ferlakur написав:А на Укрсібі всі онлайн покупки 5% і шо? Я спитав, чи нараховується кешбек при розрахунках доларовою картою в онлайні , тут починають розповідати про Форвард і Ідею :D

Понимаете - на форуме многие "работают на упреждение". Поэтому вопрошающему не всегда понятно к чему ответ. В частности вы спросили о начислении кэшбека на валютки? Могли бы воспользоваться поиском на моей памяти вы как минимум третий кто спрашивает об этом за последний месяц. Но искать же лень ;). Так вот просто ответ на ваш вопрос - да на валютные карты ПУМБА начисляется кишмиш. Но тут есть ньюансу. Ведь у вас увязка с оплатой на Али. Так вот если в Пумбе выбрать 2 категорию кэшбека и оплатить валютной картой на Али и попасть на МСС продукты - то в итоге вместо кэшбека вы получите просто кукиш. И будете думать что вас обманули. И может даже не узнаете что именно засада была в МСС. Вот это вам и хотели донести. Что скорее всего для таких случаев луЧЧе платить Идеей или Скунсом. Но объяснили как смогли. В общем лишний раз убеждаюсь, что правильно пела старуха Шапокляк: "Кто людям помогает - лишь тратит время зря!"
Как-то так... ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:50

Re: ПУМБ

Обнаружил любопытное: у моих долларовой дебетки и кредитки Всеможу абсолютно одинаковые номера счетов IBAN. Как такое возможно?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:26

  Ferlakur написав:Обнаружил любопытное: у моих долларовой дебетки и кредитки Всеможу абсолютно одинаковые номера счетов IBAN. Как такое возможно?

У мене мобільна ЛУМУМБА офлайн показує так для двох Всекарт (грн / usd) - двох перших у списку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:02

а комуто зашло уже в этом месяце за ясно 1и 2 число?
в прошлом зашло 300 грн пятого
чего они в этом месяце тянут? уже седьмое уже
uaprofi
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  #<1 ... 3192319331943195
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