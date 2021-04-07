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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3193319431953196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:10

  uaprofi написав:а комуто зашло уже в этом месяце за ясно 1и 2 число?

Жду...
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:16

завтра 5-й день ... давайте пумбовцы не подведите!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:21

Re: ПУМБ

Знакомому по рефке открыли, как выяснилось, ВсеКарта с пакетом Всекарта_бизнес вместо пакета Всекарта "обычная".

Просмотрел условия, особых отличий не увидел, только + премиум-сервисы.
Плохо смотрел?

В чем минусы?
Стоит ли идти менять/ругаться?

Заметил это, когда стал разбираться, что долго не приходят стартовые бонусы за рефералку.
Или это был такой хитрый ход, чтобы их не выплачивать?
Но в условиях написано нужно открыть ВсеКарту, но не сказано - с каким пакетом.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:26

Aktus

знакомому повезло.
всё карта бизнес эта таже всё карта - раньше можно было кушать в аэропортах, а сейчас только золотые балы - выхлоп с которых всего 0,4%
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:30

  uaprofi написав:а комуто зашло уже в этом месяце за ясно 1и 2 число?
в прошлом зашло 300 грн пятого
чего они в этом месяце тянут? уже седьмое уже


ще за 26.03 не зайшло
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:33

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:а сейчас только золотые балы - выхлоп с которых всего 0,4%

В МСбильше она на серебре.
Хотя после добавления ее туда по ней не было оплат.
Да и вряд ли будут, если есть кредитка.

Но спасибо, успокоили.
А то обычно ждешь подвоха.
Осталось выбить реферальные.
Aktus
 
Повідомлень: 257
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  #<1 ... 3193319431953196
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ПУМБ (31956)
07.04.2021 20:33
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