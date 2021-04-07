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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:10
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:21
Re: ПУМБ
Знакомому по рефке открыли, как выяснилось, ВсеКарта с пакетом Всекарта_бизнес вместо пакета Всекарта "обычная".
Просмотрел условия, особых отличий не увидел, только + премиум-сервисы.
Плохо смотрел?
В чем минусы?
Стоит ли идти менять/ругаться?
Заметил это, когда стал разбираться, что долго не приходят стартовые бонусы за рефералку.
Или это был такой хитрый ход, чтобы их не выплачивать?
Но в условиях написано нужно открыть ВсеКарту, но не сказано - с каким пакетом.
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:26
Aktus
знакомому повезло.
всё карта бизнес эта таже всё карта - раньше можно было кушать в аэропортах, а сейчас только золотые балы - выхлоп с которых всего 0,4%
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:30
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:33
Re: ПУМБ
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