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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:10
uaprofi написав:
а комуто зашло уже в этом месяце за ясно 1и 2 число?
Жду...
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denmayer
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:16
завтра 5-й день ... давайте пумбовцы не подведите!
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uaprofi
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:21
Знакомому по рефке открыли, как выяснилось, ВсеКарта с пакетом Всекарта_бизнес вместо пакета Всекарта "обычная".
Просмотрел условия, особых отличий не увидел, только + премиум-сервисы.
Плохо смотрел?
В чем минусы?
Стоит ли идти менять/ругаться?
Заметил это, когда стал разбираться, что долго не приходят стартовые бонусы за рефералку.
Или это был такой хитрый ход, чтобы их не выплачивать?
Но в условиях написано нужно открыть ВсеКарту, но не сказано - с каким пакетом.
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Aktus
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:26
Aktus
знакомому повезло.
всё карта бизнес эта таже всё карта - раньше можно было кушать в аэропортах, а сейчас только золотые балы - выхлоп с которых всего 0,4%
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uaprofi
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:30
uaprofi написав:
а комуто зашло уже в этом месяце за ясно 1и 2 число?
в прошлом зашло 300 грн пятого
чего они в этом месяце тянут? уже седьмое уже
ще за 26.03 не зайшло
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wolt450
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:33
uaprofi написав:
а сейчас только золотые балы - выхлоп с которых всего 0,4%
В МСбильше она на серебре.
Хотя после добавления ее туда по ней не было оплат.
Да и вряд ли будут, если есть кредитка.
Но спасибо, успокоили.
А то обычно ждешь подвоха.
Осталось выбить реферальные.
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Aktus
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