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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:50
cohan написав:
ЯСНО зашло за 1е
и за 2-е
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velvet
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:39
velvet написав: cohan написав:
ЯСНО зашло за 1е
и за 2-е
Сегодня, похоже день выплат от Ясно, мне зашло наконец то за 29 марта.
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