и за 2-е
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:39
Додано: Чет 08 кві, 2021 14:26
Re: ПУМБ
Аналогичная ситуация.
Поддержка клянется, что и эта операция тоже должна войти в 6 кат.
И что у вас с тех пор?
Оставляли заявку?
Поддержка говорит, что если в вайбере не было соотв. сообщения, то операция, "скорее всего", не засчитана в категорию.
Додано: Чет 08 кві, 2021 15:06
Re: ПУМБ
А за расчеты виртуальными картами кешбек начисляют?
Додано: Чет 08 кві, 2021 16:03
Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:32
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02
Re: ПУМБ
оплатил новую почту с их приложения по 6й кешбека нет.
по ясно за 5.04 тоже ничего
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