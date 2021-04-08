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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3194319531963197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:50

  cohan написав:ЯСНО зашло за 1е

и за 2-е
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:39

  velvet написав:
  cohan написав:ЯСНО зашло за 1е

и за 2-е


Сегодня, похоже день выплат от Ясно, мне зашло наконец то за 29 марта.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:26

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Я пополнял мобильный на сайте оператора. Сумма 50 грн. Операция под 6 категорию не засчитана.

До пополнения и после есть кошерные операции и Viber уведомил про их засчитывание.

Поддержка на моей стороне

Аналогичная ситуация.
Поддержка клянется, что и эта операция тоже должна войти в 6 кат.

И что у вас с тех пор?
Оставляли заявку?

Поддержка говорит, что если в вайбере не было соотв. сообщения, то операция, "скорее всего", не засчитана в категорию.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:06

Re: ПУМБ

А за расчеты виртуальными картами кешбек начисляют?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:03

  Ferlakur написав:А за расчеты виртуальными картами кешбек начисляют?

разве что только виртуальный... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:32

Re: ПУМБ

  Aktus написав:И что у вас с тех пор?
Оставляли заявку?
Ничего.
Через контакт-центр заявка оставлена, номер мне её не выслали.

Судя по вниманию выплаты кешбека за коммунальные услуги по Yasno-всеМОЖУ никакого нормального внимание ждать не стоит. IMHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02

Re: ПУМБ

оплатил новую почту с их приложения по 6й кешбека нет.
по ясно за 5.04 тоже ничего
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47

Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.

А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:22

Искатель
Теперь эта сумма разбивается на 6 платежей. Получается, что для этой суммы работает отдельный грейс. В этом случае вам не нужно гасить эту 1000 гривен до конца следующего месяца. На протяжении 6 месяцев к сумме погашения ваших трат по кредитке будет добавляться по 166 гривен.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:22

  Искатель написав:А дальше что?

Вносить ежемесячно ту сумму, которая будет указана.
ingtrans
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