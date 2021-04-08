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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:50
cohan написав:
ЯСНО зашло за 1е
и за 2-е
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velvet
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:39
velvet написав: cohan написав:
ЯСНО зашло за 1е
и за 2-е
Сегодня, похоже день выплат от Ясно, мне зашло наконец то за 29 марта.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:26
MASolomko написав:
Я пополнял мобильный на сайте оператора. Сумма 50 грн. Операция под 6 категорию не засчитана.
До пополнения и после есть кошерные операции и Viber уведомил про их засчитывание.
Поддержка на моей стороне
Аналогичная ситуация.
Поддержка клянется, что и эта операция тоже должна войти в 6 кат.
И что у вас с тех пор?
Оставляли заявку?
Поддержка говорит, что если в вайбере не было соотв. сообщения, то операция, "скорее всего", не засчитана в категорию.
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Aktus
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Додано: Чет 08 кві, 2021 15:06
А за расчеты виртуальными картами кешбек начисляют?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:32
Aktus написав:
И что у вас с тех пор?
Оставляли заявку?
Ничего.
Через контакт-центр заявка оставлена, номер мне её не выслали.
Судя по вниманию выплаты кешбека за коммунальные услуги по Yasno-всеМОЖУ никакого нормального внимание ждать не стоит. IMHO
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MASolomko
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02
оплатил новую почту с их приложения по 6й кешбека нет.
по ясно за 5.04 тоже ничего
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47
Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.
А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?
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Искатель
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:22
Искатель
Теперь эта сумма разбивается на 6 платежей. Получается, что для этой суммы работает отдельный грейс. В этом случае вам не нужно гасить эту 1000 гривен до конца следующего месяца. На протяжении 6 месяцев к сумме погашения ваших трат по кредитке будет добавляться по 166 гривен.
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Amid
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:22
Искатель написав:
А дальше что?
Вносить ежемесячно ту сумму, которая будет указана.
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ingtrans
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