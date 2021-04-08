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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3195319631973198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:44

  Искатель написав:Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.

А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?


больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
cohan
 
Повідомлень: 1449
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:57

  cohan написав:
  Искатель написав:Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.

А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?


больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно

а почему 500,01? можно просто 500. :lol: на киевтеплоэнерго (горячая вода)600 грн и водоканал 900 рассрочку дали
clash
 
Повідомлень: 341
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  #<1 ... 3195319631973198
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