больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:44
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:57
а почему 500,01? можно просто 500. на киевтеплоэнерго (горячая вода)600 грн и водоканал 900 рассрочку дали
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