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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:44
Искатель написав:
Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.
А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
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cohan
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:57
cohan написав: Искатель написав:
Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.
А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
а почему 500,01? можно просто 500.
на киевтеплоэнерго (горячая вода)600 грн и водоканал 900 рассрочку дали
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clash
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:21
cohan написав: Искатель написав:
Заплатил коммуналку на сумму больше 1000 грн одним платежом, и первый раз за все время пришло предложение рассрочки.
А как это вообще работает: я подтвердил на 6 месяцев... вижу, вернулась сумма - и опять списалась. А дальше что?
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
а вот по 500,01 из приложения - вот там квест,
пока что уверенно дают только на Энерго - оно же Yasno: вода, газ как-то мимо гуляют, что в Киеве, что не в Киеве ((
10% за все исправно
Вот мне дали на 504 грн
Я так удивился, что не обратил внимание, что переставили, редиски, местами 6 и 12 месяцев... ну и тапнул там, где 12.
Это как-то можно исправить или теперь только платить? Мелочь, но не хочется... Хоть и сам промазал.
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Искатель
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:31
Искатель
через гарячку пробувати поміняти. як варіант
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wolt450
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:18
wolt450 написав:Искатель
через гарячку пробувати поміняти. як варіант
А что, так можно? Попробую, спасибо за совет!
Скажите... а вообще где-нибудь ПУМБ дает посмотреть, какие рассрочки подключены? В веб-версии или мобильном приложении?
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Искатель
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:26
Искатель написав:
Скажите... а вообще где-нибудь ПУМБ дает посмотреть, какие рассрочки подключены? В веб-версии или мобильном приложении?
Да конечно - в вебе есть отдельная кнопа, за которой все расшифровано - что в рассрочке - какие платежи, сколько осталось до полного погашения...
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Flamingo
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