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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:56
wolt450 написав: Shaman написав: novichok написав:
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
Дают и сейчас, в апреле? За любые оплаты свыше 1000 грн?
пока дают за коммуналку. не за коммуналку - хз, наверное тоже дадут.
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Некомунальні розстрочки закінчились 31.03
по комунальних немає 100% інфо. Кажуть до 30.04
Это уже столько раз жевано-пережевано, через пару дней уже и акция заканчивается, а прочитать на оф. странице, через которую карту заказывали - не?
https://www.pumb.ua/yasno
Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року.
Это только про оплату частями, еслишо.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:02
Shaman написав:
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на этой странице
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:03
MASolomko написав: Shaman написав:
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на этой странице
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а по неЯсно - рассрочки тоже есть. а вот до какого числа?
предполагаем, что как для Ясно
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