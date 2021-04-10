RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3197319831993200>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:56

  wolt450 написав:
  Shaman написав:
  novichok написав:больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))

Дают и сейчас, в апреле? За любые оплаты свыше 1000 грн?


пока дают за коммуналку. не за коммуналку - хз, наверное тоже дадут.
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.


Некомунальні розстрочки закінчились 31.03
по комунальних немає 100% інфо. Кажуть до 30.04


Это уже столько раз жевано-пережевано, через пару дней уже и акция заканчивается, а прочитать на оф. странице, через которую карту заказывали - не?

Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року.

https://www.pumb.ua/yasno

Это только про оплату частями, еслишо.
Aktus
 
Повідомлень: 267
З нами з: 02.11.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:02

Re: ПУМБ

  Shaman написав:мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на этой странице.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 08.03.18
Подякував: 378 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:03

  MASolomko написав:
  Shaman написав:мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на этой странице.

а по неЯсно - рассрочки тоже есть. а вот до какого числа?
предполагаем, что как для Ясно :wink:
Shaman
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:48

Re: ПУМБ

Shaman, были бесплатные от 1к грн на любые торговые операции.
Акция действовала до конца февраля, но потом подлили до 30 марта.

Сейчас платные https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 08.03.18
Подякував: 378 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39

  MASolomko написав:Shaman, были бесплатные от 1к грн на любые торговые операции.
Акция действовала до конца февраля, но потом подлили до 30 марта.

Сейчас платные https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy


но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле :D
Shaman
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

Re: ПУМБ

  Shaman написав:но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле

Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.
Aktus
 
Повідомлень: 267
З нами з: 02.11.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:38

  Aktus написав:
  Shaman написав:но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле

Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.


в начале переписки было - у меня неЯсно.
так что никаких законных от 500 у меня нет :wink:
Shaman
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:01

Shaman значит вас обслуживают по какому-то другому "закону".
Aktus
 
Повідомлень: 267
З нами з: 02.11.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:54

Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:

Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн

Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
Искатель
 
Повідомлень: 4704
З нами з: 22.02.16
Подякував: 724 раз.
Подякували: 3018 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:10

  Искатель написав:Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:

Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн

Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.


банальный совет - надо смотреть выписку, что такого допровел банк - комиссии или %.
когда РД? гипотеза - может Вам стали начислять % за Ваш лимит, была некошерная операция - я такое видел, но не помню в каком банке.
Shaman
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3197319831993200>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ingtrans, miltador, rollo, Spring і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.