Как вариант, может это вылезли 0,99% с платной рассрочки на 12 месяцев с суммы 504 грн. По крайней мере по сумме очень похоже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:18
Re: ПУМБ
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:48
вроде коммунальная рассрочка отдельно от Ясно идет
а вот обычная таки да - в марте закончилась
итого - осталась только по выходным в ОТП ( ну и по новым)
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23
Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики
PS. ...це клієнт понад 20 банків...
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