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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3197319831993200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:18

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?

Как вариант, может это вылезли 0,99% с платной рассрочки на 12 месяцев с суммы 504 грн. По крайней мере по сумме очень похоже.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:48

  Shaman написав:
  Aktus написав:
  Shaman написав:но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле

Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.


в начале переписки было - у меня неЯсно.
так что никаких законных от 500 у меня нет :wink:


вроде коммунальная рассрочка отдельно от Ясно идет
а вот обычная таки да - в марте закончилась
итого - осталась только по выходным в ОТП ( ну и по новым)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23

  Искатель написав:Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:

Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн

Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.

Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики :lol:

PS. ...це клієнт понад 20 банків... :shock:
AleksD
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  #<1 ... 3197319831993200
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ПУМБ (31993)
11.04.2021 13:23
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