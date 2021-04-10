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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:18
Искатель написав:
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Как вариант, может это вылезли 0,99% с платной рассрочки на 12 месяцев с суммы 504 грн. По крайней мере по сумме очень похоже.
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ingtrans
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Додано: Нед 11 кві, 2021 11:48
Shaman написав: Aktus написав: Shaman написав:
но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле
Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.
в начале переписки было - у меня неЯсно.
так что никаких законных от 500 у меня нет
вроде коммунальная рассрочка отдельно от Ясно идет
а вот обычная таки да - в марте закончилась
итого - осталась только по выходным в ОТП ( ну и по новым)
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cohan
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23
Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики
PS. ...це клієнт понад 20 банків...
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AleksD
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:03
AleksD написав: Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики
PS. ...це клієнт понад 20 банків...
Та не гораздо круче доставать в два часа ночи горячку банка даже не будучи его клиентом.
А Искатель в сравнении с таким "суперпрофессионалом" так - любитель
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Flamingo
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:04
AleksD написав: Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики
PS. ...це клієнт понад 20 банків...
Зато медалей, как блох
. А в каждой ветве, любого банка - шлеперские вопросы
...
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jay2004
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:11
jay2004
Зато медалей, как блох
. А в каждой ветве, любого банка - шлеперские вопросы
...
Потому что имеет инфу в валютной теме. там всё честно и заслуженно
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clash
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:13
Flamingo написав:
Та не гораздо круче доставать в два часа ночи горячку банка даже не будучи его клиентом.
А Искатель в сравнении с таким "суперпрофессионалом" так - любитель
...а ще можна замість представника банку в тій же темі якусь маячню ліпити - і якщо я чітко питав про кредитку - відстоювати позицію, нібито я мріяв про дебетку. Пам'ятаю, звісно!
Як і те, що представниця банку визнала помилку своєї колеги, а знаний "рожевий" форумчанин з купою нібито відзнак і нагород неясно за що - так і продовжує вірити, що якщо він замість когось щось собі придумав - то так воно і є
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AleksD
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:15
jay2004 написав: AleksD написав: Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
Можна в банк звернутись - чи на гарячу лінію, чи по електронці, чи особисто зайти у відділення.
Ну а можна, звісно, на форумі задати питання і чекати на відповіді і на плюсики
PS. ...це клієнт понад 20 банків...
Зато медалей, как блох
. А в каждой ветве, любого банка - шлеперские вопросы
...
вообще-то форум в том числе и для вопросов, ИМХО.
не хотите отвечать на одни и те же вопросы - сделайте FAQ.
лучше задавать вопросы, чем с умным видом всезнайки на самом деле ничего не знать
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Shaman
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:18
Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
похоже что это ваши проценты с 504 грн рассрочки на 12 месяцев. к гадалке не ходи
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clash
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:20
clash написав:jay2004
Зато медалей, как блох
. А в каждой ветве, любого банка - шлеперские вопросы
...
Потому что имеет инфу в валютной теме. там всё честно и заслуженно
Согласен. Пусть валютчики вместо плюсов сбрасываются по 1 грн, ибо у знатного инсайдера вылезли 5 грн непонятно откуда. Мне бы стыдно, и контрпродуктивно даже было бы набивать пост за 5 грн. Но и по другим веткам только оффтоп разводит ( ну кроме, валютной с инсайдами).
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jay2004
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