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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3198319932003201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:22

jay2004 лично мне это не мешает. дело не в пяти грн, а всем хочется контролировать ситуацию и знать причину
я тоже спрашиваю когда не знаю.
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:24

  clash написав:jay2004 лично мне это не мешает. дело не в пяти грн, а всем хочется контролировать ситуацию и знать причину


для этого есть - гарячка, выписка, ИБ, веб-банкинг, тарифы - к конце концов.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28

jay2004 злой вы :lol: человек задал безобидный вопрос. никто никого не заставляет отвечать.
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28

  jay2004 написав:
  clash написав:jay2004
Зато медалей, как блох :roll: . А в каждой ветве, любого банка - шлеперские вопросы :shock: ...

Потому что имеет инфу в валютной теме. там всё честно и заслуженно :!:


Согласен. Пусть валютчики вместо плюсов сбрасываются по 1 грн, ибо у знатного инсайдера вылезли 5 грн непонятно откуда. Мне бы стыдно, и контрпродуктивно даже было бы набивать пост за 5 грн. Но и по другим веткам только оффтоп разводит ( ну кроме, валютной с инсайдами).

вопрос не в сумме, как иногда тут любят жаловаться, а в принципе - есть нюанс :wink:

хотя соглашусь, такие вопросы надо задавать более развернуто - в вопросе мало инфо.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:32

  jay2004 написав:
  clash написав:jay2004 лично мне это не мешает. дело не в пяти грн, а всем хочется контролировать ситуацию и знать причину


для этого есть - гарячка, выписка, ИБ, веб-банкинг, тарифы - к конце концов.

а вот тут нет - самый быстрый способ - спросить у профи. а то в тарифах можно утонуть и так не найти ответ - особенно, если его там нет :lol:

ключевое - о чем вопрос - об очевидном или нет.
но даже если вопрос об очевидном, то можно просто пройти мимо - кто-то другой ответит :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44

Re: ПУМБ

  Shaman написав:хотя соглашусь, такие вопросы надо задавать более развернуто - в вопросе мало инфо.

За страницу до вопроса автор вопроса написал, что по ошибке выбрал рассрочку на 12 месяцев на сумму 504 грн. ИМХО, это первое, что должно прийти на ум даже без вопросов, особенно учитывая, что 504 * 0,99% = 4,99. И даже об этом уже 2 раза написали. Дальше остается только подтвердить эту догадку у банка.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51

ingtrans та я бы и не подтверждал. вывел бы в ноль карту и начал с чистого листа, ну или пополнил, чтоб минус не маячил :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:58

Re: ПУМБ

  clash написав:ingtrans та я бы и не подтверждал. вывел бы в ноль карту и начал с чистого листа, ну или пополнил, чтоб минус не маячил

Я так понимаю, что особой разницы нет, что -5000, что -5004,99. Лишних же санкций за эти 4,99, похоже, нет. К тому же, они все равно будут целый год каждый месяц вылазить.
ingtrans
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  #<1 ... 3198319932003201
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