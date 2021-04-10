jay2004 лично мне это не мешает. дело не в пяти грн, а всем хочется контролировать ситуацию и знать причину
я тоже спрашиваю когда не знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:22
jay2004 лично мне это не мешает. дело не в пяти грн, а всем хочется контролировать ситуацию и знать причину
я тоже спрашиваю когда не знаю.
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:24
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28
jay2004 злой вы человек задал безобидный вопрос. никто никого не заставляет отвечать.
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28
вопрос не в сумме, как иногда тут любят жаловаться, а в принципе - есть нюанс
хотя соглашусь, такие вопросы надо задавать более развернуто - в вопросе мало инфо.
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:32
а вот тут нет - самый быстрый способ - спросить у профи. а то в тарифах можно утонуть и так не найти ответ - особенно, если его там нет
ключевое - о чем вопрос - об очевидном или нет.
но даже если вопрос об очевидном, то можно просто пройти мимо - кто-то другой ответит
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44
Re: ПУМБ
За страницу до вопроса автор вопроса написал, что по ошибке выбрал рассрочку на 12 месяцев на сумму 504 грн. ИМХО, это первое, что должно прийти на ум даже без вопросов, особенно учитывая, что 504 * 0,99% = 4,99. И даже об этом уже 2 раза написали. Дальше остается только подтвердить эту догадку у банка.
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51
ingtrans та я бы и не подтверждал. вывел бы в ноль карту и начал с чистого листа, ну или пополнил, чтоб минус не маячил
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:58
Re: ПУМБ
Я так понимаю, что особой разницы нет, что -5000, что -5004,99. Лишних же санкций за эти 4,99, похоже, нет. К тому же, они все равно будут целый год каждый месяц вылазить.
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