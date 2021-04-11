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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:24
Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )
Попандосы случаются у всех. Закрываем проблему, фиксируем убыток, работаем дальше
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 11 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:37
mustbe написав:
Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )
Под закрытием я имел в виду нажать кнопочку отказа от рассрочки в ИБ.
Так вот такое написано:
*- для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:34
Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
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Flamingo
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Додано: Нед 11 кві, 2021 16:28
Flamingo написав:
Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
Два місяці тому гарячка підтверджувала те саме
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:59
Я попал ранее на платную рассрочку, тапнув по привычке и таким образом выбрал оформление платной рассрочки.
Но я успел от этого хлама избавиться пока действовала акция с бесплатным переводом и снятием кеша. И, кроме первых % за рассрочку, никаких дополнительных трат не было.
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