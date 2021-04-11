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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:24

Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )

Попандосы случаются у всех. Закрываем проблему, фиксируем убыток, работаем дальше
Востаннє редагувалось mustbe в Нед 11 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:37

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )

Под закрытием я имел в виду нажать кнопочку отказа от рассрочки в ИБ.
Так вот такое написано:
*- для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:34

Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:28

  Flamingo написав:Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"

Два місяці тому гарячка підтверджувала те саме
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:59

Re: ПУМБ

Я попал ранее на платную рассрочку, тапнув по привычке и таким образом выбрал оформление платной рассрочки.

Но я успел от этого хлама избавиться пока действовала акция с бесплатным переводом и снятием кеша. И, кроме первых % за рассрочку, никаких дополнительных трат не было.
MASolomko
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  #<1 ... 3199320032013202
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