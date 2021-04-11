Додано: Нед 11 кві, 2021 21:00

clash написав: Искатель рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишевать тут всё повильно и много хз по каким формулам

все буде добре рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишеватьтут всё повильно и много хз по каким формуламвсе буде добре

Так прикол был в том, что в пятницу я платил коммуналку по нескольким квартирам. И у меня было 3(три) рассрочки (суммы свыше 500 грн). Первые две я правильно нажалА третью как-то упустил и потом, в буквальном случае, "в магазине, стоя в очереди", увидел - и не глядя, тапнул. "Сам дурак", не спорю, но стало обидно.Кстати, первые две, "нормально подтвержденные", сразу же появились в списке рассрочек. А третью они же убрали, почему и удивился: рассрочки нет, а комиссия по ней списалась автоматом.И кстати, что интересно: комиссия-то только начислилась, я бы еще понял, если б она списалась. Но я выбрал кредитку в ноль, а в минус они, видно, постеснялись списывать.Ну, в общем, механизм для меня был новый, заинтересовал.