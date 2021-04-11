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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:24

Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )

Попандосы случаются у всех. Закрываем проблему, фиксируем убыток, работаем дальше
Востаннє редагувалось mustbe в Нед 11 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:37

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )

Под закрытием я имел в виду нажать кнопочку отказа от рассрочки в ИБ.
Так вот такое написано:
*- для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:34

Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:28

  Flamingo написав:Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"

Два місяці тому гарячка підтверджувала те саме
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:59

Re: ПУМБ

Я попал ранее на платную рассрочку, тапнув по привычке и таким образом выбрал оформление платной рассрочки.

Но я успел от этого хлама избавиться пока действовала акция с бесплатным переводом и снятием кеша. И, кроме первых % за рассрочку, никаких дополнительных трат не было.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:24

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?

Как вариант, может это вылезли 0,99% с платной рассрочки на 12 месяцев с суммы 504 грн. По крайней мере по сумме очень похоже.


Да, это они.
Но вот в чем прикол. Самой этой рассрочки в списке рассрочек нет. Т.е. я сразу же, поняв, что лоханулся, позвонил на горячку и попросил, чтобы с 12 на 6 сменили.
До сих пор никакого движа нет. В списке рассрочек ее вообще нет.
Но вот свою комиссию они сняли моментально...
Востаннє редагувалось Искатель в Нед 11 кві, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:28

  ingtrans написав:
  clash написав:ingtrans та я бы и не подтверждал. вывел бы в ноль карту и начал с чистого листа, ну или пополнил, чтоб минус не маячил

Я так понимаю, что особой разницы нет, что -5000, что -5004,99. Лишних же санкций за эти 4,99, похоже, нет. К тому же, они все равно будут целый год каждый месяц вылазить.

Вы абсолютно правы. Хотелось понять, как тут работает. У меня ВсеМожу с 19 января, и в пятницу были мои первые рассрочки тут.
Большое спасибо всем, кто правильно воспринял вопрос.

Ну а тем, кого так невольно возбудил... пейте валерьяночку :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:41

Искатель рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишевать :lol: тут всё повильно и много хз по каким формулам :lol:
все буде добре
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:00

  clash написав:Искатель рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишевать :lol: тут всё повильно и много хз по каким формулам :lol:
все буде добре

Так прикол был в том, что в пятницу я платил коммуналку по нескольким квартирам. И у меня было 3(три) рассрочки (суммы свыше 500 грн). Первые две я правильно нажал :) А третью как-то упустил и потом, в буквальном случае, "в магазине, стоя в очереди", увидел - и не глядя, тапнул. "Сам дурак", не спорю, но стало обидно.
Кстати, первые две, "нормально подтвержденные", сразу же появились в списке рассрочек. А третью они же убрали, почему и удивился: рассрочки нет, а комиссия по ней списалась автоматом.
И кстати, что интересно: комиссия-то только начислилась, я бы еще понял, если б она списалась. Но я выбрал кредитку в ноль, а в минус они, видно, постеснялись списывать.
Ну, в общем, механизм для меня был новый, заинтересовал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:45

Re: ПУМБ

Искатель, они, скорее всего, эту рассрочку отменили, но уже после того, как эта рассрочка провелась по счёту. Смотри в архиве.
При отмене рассрочки % за первый месяц никуда не исчезает.
MASolomko
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  #<1 ... 3199320032013202
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