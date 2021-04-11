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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:24
Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )
Попандосы случаются у всех. Закрываем проблему, фиксируем убыток, работаем дальше
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 11 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:37
mustbe написав:
Досрочного гашения может оказаться недостаточно. Вот те 4.99 будут тикать.
Я бы тоже советовал вывести карту в ноль и начать с чистого листа.
И не брать платные рассрочки )
Под закрытием я имел в виду нажать кнопочку отказа от рассрочки в ИБ.
Так вот такое написано:
*- для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки.
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ingtrans
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:34
Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
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Flamingo
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Додано: Нед 11 кві, 2021 16:28
Flamingo написав:
Вот не знаю как с досрочным гашением рассрочек тут сейчас, но помню что пару лет именно в пумбе была проблема что при досрочке банк както пересчитывал покупку типа это было снятие нала. И лупил комис. Кто-то из форумчан так попал. Надеюсь что сейчас такого уже нет. Но с рассрочками у пумбы иногда бывало "весело"
Два місяці тому гарячка підтверджувала те саме
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wolt450
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:59
Я попал ранее на платную рассрочку, тапнув по привычке и таким образом выбрал оформление платной рассрочки.
Но я успел от этого хлама избавиться пока действовала акция с бесплатным переводом и снятием кеша. И, кроме первых % за рассрочку, никаких дополнительных трат не было.
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MASolomko
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Додано: Нед 11 кві, 2021 20:24
ingtrans написав: Искатель написав:
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Как вариант, может это вылезли 0,99% с платной рассрочки на 12 месяцев с суммы 504 грн. По крайней мере по сумме очень похоже.
Да, это они.
Но вот в чем прикол. Самой этой рассрочки в списке рассрочек нет. Т.е. я сразу же, поняв, что лоханулся, позвонил на горячку и попросил, чтобы с 12 на 6 сменили.
До сих пор никакого движа нет. В списке рассрочек ее вообще нет.
Но вот свою комиссию они сняли моментально...
Востаннє редагувалось Искатель
в Нед 11 кві, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Искатель
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Додано: Нед 11 кві, 2021 20:28
ingtrans написав: clash написав:
ingtrans та я бы и не подтверждал. вывел бы в ноль карту и начал с чистого листа, ну или пополнил, чтоб минус не маячил
Я так понимаю, что особой разницы нет, что -5000, что -5004,99. Лишних же санкций за эти 4,99, похоже, нет. К тому же, они все равно будут целый год каждый месяц вылазить.
Вы абсолютно правы. Хотелось понять, как тут работает. У меня ВсеМожу с 19 января, и в пятницу были мои первые рассрочки тут.
Большое спасибо всем, кто правильно воспринял вопрос.
Ну а тем, кого так невольно возбудил... пейте валерьяночку
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Искатель
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Додано: Нед 11 кві, 2021 20:41
Искатель
рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишевать
тут всё повильно и много хз по каким формулам
все буде добре
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clash
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:00
clash написав:Искатель
рассрочка в списке появляется не сразу. вроде, по моим наблюдениям, на следующий рабочий день....ПУМБик такой банк, что не надо сразу кипишевать
тут всё повильно и много хз по каким формулам
все буде добре
Так прикол был в том, что в пятницу я платил коммуналку по нескольким квартирам. И у меня было 3(три) рассрочки (суммы свыше 500 грн). Первые две я правильно нажал
А третью как-то упустил и потом, в буквальном случае, "в магазине, стоя в очереди", увидел - и не глядя, тапнул. "Сам дурак", не спорю, но стало обидно.
Кстати, первые две, "нормально подтвержденные", сразу же появились в списке рассрочек. А третью они же убрали, почему и удивился: рассрочки нет, а комиссия по ней списалась автоматом.
И кстати, что интересно: комиссия-то только начислилась, я бы еще понял, если б она списалась. Но я выбрал кредитку в ноль, а в минус они, видно, постеснялись списывать.
Ну, в общем, механизм для меня был новый, заинтересовал.
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Искатель
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:45
Искатель, они, скорее всего, эту рассрочку отменили, но уже после того, как эта рассрочка провелась по счёту. Смотри в архиве.
При отмене рассрочки % за первый месяц никуда не исчезает.
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MASolomko
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