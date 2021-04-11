Да Бог с теми процентами! Мне главное было понять, как это у них работает...
Но вроде понял
Да, с ПУМБом надо аккуратно...
Спасибо большое всем за ответы и подсказки! Надеюсь, озвученное было полезно не только мне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:53
Да Бог с теми процентами! Мне главное было понять, как это у них работает...
Но вроде понял
Да, с ПУМБом надо аккуратно...
Спасибо большое всем за ответы и подсказки! Надеюсь, озвученное было полезно не только мне.
Додано: Нед 11 кві, 2021 23:32
такими методами и с овердрафтом познакомитесь,
и с штрафами за него
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