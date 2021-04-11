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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3200320132023203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:53

  MASolomko написав:Искатель, они, скорее всего, эту рассрочку отменили, но уже после того, как эта рассрочка провелась по счёту. Смотри в архиве.
При отмене рассрочки % за первый месяц никуда не исчезает.


Да Бог с теми процентами! Мне главное было понять, как это у них работает...
Но вроде понял :)
Да, с ПУМБом надо аккуратно...

Спасибо большое всем за ответы и подсказки! Надеюсь, озвученное было полезно не только мне.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 23:32

  Искатель написав:И кстати, что интересно: комиссия-то только начислилась, я бы еще понял, если б она списалась. Но я выбрал кредитку в ноль, а в минус они, видно, постеснялись списывать.
Ну, в общем, механизм для меня был новый, заинтересовал.


такими методами и с овердрафтом познакомитесь,
и с штрафами за него :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:09

Re: ПУМБ

Добрый день. Кто подскажет, быстро ли Пумб зачисляет средства с возврата от Алиэкспресс? Знаю про 3-20 дней, но в др.банках было быстрее, а в ПУМБ подольше будет.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:24

Re: ПУМБ

_PORT_UA, скорее всего, тут важен момент провелась ли по счёту оплата товара или нет. Если да, то должно быть быстрее. IMHO

PS На практике с ПУМБ не проверял.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:06

Re: ПУМБ

Коллеги, так что по 6 категории? Приходит кешбек за коммуналку при оплате через next? Отпишитесь пожалуйста.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25

malinin007 если интересен мой опыт по 6 категории, сообщаю, что мне вообще не по какому платежу не начисляют кешбек. Вот такие дела.
Обращаться в поддержку банка не стал, жаль тратить свое время ради 80 грн за 30 операций.
unknownurl
 
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