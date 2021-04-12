Да Бог с теми процентами! Мне главное было понять, как это у них работает...
Но вроде понял
Да, с ПУМБом надо аккуратно...
Спасибо большое всем за ответы и подсказки! Надеюсь, озвученное было полезно не только мне.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 22:53
Да Бог с теми процентами! Мне главное было понять, как это у них работает...
Но вроде понял
Да, с ПУМБом надо аккуратно...
Спасибо большое всем за ответы и подсказки! Надеюсь, озвученное было полезно не только мне.
Додано: Нед 11 кві, 2021 23:32
такими методами и с овердрафтом познакомитесь,
и с штрафами за него
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:09
Re: ПУМБ
Добрый день. Кто подскажет, быстро ли Пумб зачисляет средства с возврата от Алиэкспресс? Знаю про 3-20 дней, но в др.банках было быстрее, а в ПУМБ подольше будет.
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:24
Re: ПУМБ
_PORT_UA, скорее всего, тут важен момент провелась ли по счёту оплата товара или нет. Если да, то должно быть быстрее. IMHO
PS На практике с ПУМБ не проверял.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:06
Re: ПУМБ
Коллеги, так что по 6 категории? Приходит кешбек за коммуналку при оплате через next? Отпишитесь пожалуйста.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25
malinin007 если интересен мой опыт по 6 категории, сообщаю, что мне вообще не по какому платежу не начисляют кешбек. Вот такие дела.
Обращаться в поддержку банка не стал, жаль тратить свое время ради 80 грн за 30 операций.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:42
Re: ПУМБ
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53
vitaliian
viewtopic.php?p=5202817#p5202817
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:00
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:09
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