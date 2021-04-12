Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47
Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
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