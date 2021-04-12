|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22
clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47
yuri_m написав: clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
-
vladimir_smirnov_61
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29
yuri_m написав:
Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Не все, многие наперед поплатили, пока изюм был без налогов.
Немного посчитать.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4494
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, ingtrans
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|