|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22
clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47
yuri_m написав: clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
-
vladimir_smirnov_61
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29
yuri_m написав:
Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Не все, многие наперед поплатили, пока изюм был без налогов.
Немного посчитать.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4494
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:09
Вероятно, это эффект "автовыбора" о котором упоминалось. Так как, уведомления в вайбер о покупках, платежах (не некст) и о количестве оставшихся по 6-й категории - приходят.
Вопрос.
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10684
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 2421 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:04
ruvex написав:
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6107
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1578 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:07
Flamingo написав: ruvex написав:
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10684
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 2421 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|