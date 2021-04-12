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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3201320232033204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22

  clash написав:
  yuri_m написав:Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го

Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. :mrgreen: Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают? :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47

  yuri_m написав:
  clash написав:
  yuri_m написав:Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го

Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. :mrgreen: Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают? :mrgreen:


Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?


Не все, многие наперед поплатили, пока изюм был без налогов.
Немного посчитать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:09

  klug написав:vitaliian
viewtopic.php?p=5202817#p5202817

Вероятно, это эффект "автовыбора" о котором упоминалось. Так как, уведомления в вайбер о покупках, платежах (не некст) и о количестве оставшихся по 6-й категории - приходят.

Вопрос.
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:04

  ruvex написав:Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:07

  Flamingo написав:
  ruvex написав:Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится

Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
ruvex
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  #<1 ... 3201320232033204
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