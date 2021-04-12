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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22
clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47
yuri_m написав: clash написав: yuri_m написав:
Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем.
Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29
yuri_m написав:
Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Не все, многие наперед поплатили, пока изюм был без налогов.
Немного посчитать.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:09
Вероятно, это эффект "автовыбора" о котором упоминалось. Так как, уведомления в вайбер о покупках, платежах (не некст) и о количестве оставшихся по 6-й категории - приходят.
Вопрос.
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 23:04
ruvex написав:
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
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Додано: Вів 13 кві, 2021 00:07
Flamingo написав: ruvex написав:
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 03:42
ruvex написав: Flamingo написав: ruvex написав:
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
Понял. Спасибо. Про список не подумал. Но вот только что через пэйхаб (там идет честный 4900) оплатил кредитными одну комуну на 25 грн. "с копейками" и сообщение в вайбер о начислении 2% кишмиша прилетело сразу же. Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.
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