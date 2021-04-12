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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3201320232033204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22

  clash написав:
  yuri_m написав:Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го

Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. :mrgreen: Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают? :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47

  yuri_m написав:
  clash написав:
  yuri_m написав:Ну что, в этом месяце еще "изюм" насыпают за коммуналь? Или уже всё, праздник невиданной щедрости закончился?
насыпают. праздник до 30-го. рассрочки акционные до 15-го

Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. :mrgreen: Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают? :mrgreen:


Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?


Не все, многие наперед поплатили, пока изюм был без налогов.
Немного посчитать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:09

  klug написав:vitaliian
viewtopic.php?p=5202817#p5202817

Вероятно, это эффект "автовыбора" о котором упоминалось. Так как, уведомления в вайбер о покупках, платежах (не некст) и о количестве оставшихся по 6-й категории - приходят.

Вопрос.
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:04

  ruvex написав:Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:07

  Flamingo написав:
  ruvex написав:Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится

Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 03:42

  ruvex написав:
  Flamingo написав:
  ruvex написав:Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Конечно засчитываются. А откуда сомнения? Во второй же на все кроме супермаркетов изюм платится

Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.

Понял. Спасибо. Про список не подумал. Но вот только что через пэйхаб (там идет честный 4900) оплатил кредитными одну комуну на 25 грн. "с копейками" и сообщение в вайбер о начислении 2% кишмиша прилетело сразу же. Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51

Відбитий на глухо банк.

Комуналку платити це якийсь ад, потрібне підприємство знаходить і підтягує але банк вирішив що нічого халопам вносити зміни в реквізити. А в мене там аж три шаблони з старими реквізитами які неможна редагувати. Звернувся через вебку до них але вже місяць без відповіді.

У всіх банках можна шаблон редагувати а тут нізя :(


p.s.
ОТП привіт, пішов туди платити.
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:06

Что такое для пумбы месяц. Я с января пытаюсь внести изменения в один единственный шаблон - писал и в поддержку пумбы и представителю банка здесь, отправлял и реальную платежку привата и счет поставщика - с января кормят обещаниями что изменения внесут, но воз и ныне там. Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь ;)
Flamingo
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