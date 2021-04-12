Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:22
Это хорошо. Вот только что-то веб завис совсем. Один платеж сделал, и после этого "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже (e36241)". Неужто все кинулись платить коммуналь, пока изюм дают?
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:47
Чтобы изюм в полном объеме поиметь, надо коммуналь платить через мобильное приложение выбрав 5 категорию кешбека картой "Всеможу" от Ясно, тогда будет 10%(максимум 300 грн.) чистыми и 5% (максимум 500 грн.-19,5%). А через веб много изюма не насобираете..
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:29
Re: ПУМБ
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:09
Вероятно, это эффект "автовыбора" о котором упоминалось. Так как, уведомления в вайбер о покупках, платежах (не некст) и о количестве оставшихся по 6-й категории - приходят.
Вопрос.
Возможно кто-то использовал 2-ю категорию для комуналки сторонними серфисами next, easy... Подобные платежи засчитываются в данную категорию?
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:04
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:07
Закрались из перечня МСС, там все, что касается коммуналки теперь отсутствует.
Во 2 категории кроме "всех", есть еще список.
Додано: Вів 13 кві, 2021 03:42
Понял. Спасибо. Про список не подумал. Но вот только что через пэйхаб (там идет честный 4900) оплатил кредитными одну комуну на 25 грн. "с копейками" и сообщение в вайбер о начислении 2% кишмиша прилетело сразу же. Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
Відбитий на глухо банк.
Комуналку платити це якийсь ад, потрібне підприємство знаходить і підтягує але банк вирішив що нічого халопам вносити зміни в реквізити. А в мене там аж три шаблони з старими реквізитами які неможна редагувати. Звернувся через вебку до них але вже місяць без відповіді.
У всіх банках можна шаблон редагувати а тут нізя
p.s.
ОТП привіт, пішов туди платити.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:06
Что такое для пумбы месяц. Я с января пытаюсь внести изменения в один единственный шаблон - писал и в поддержку пумбы и представителю банка здесь, отправлял и реальную платежку привата и счет поставщика - с января кормят обещаниями что изменения внесут, но воз и ныне там. Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь
|