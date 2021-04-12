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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35
Flamingo написав:
Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь
Зрозуміло
тільки нащо було прибирати можливість редагувати шаблон...
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:49
Flamingo написав:
Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.
ОК. Принял к сведению, спасибо за помощь.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16
Flamingo написав:
Что такое для пумбы месяц. Я с января пытаюсь внести изменения в один единственный шаблон - писал и в поддержку пумбы и представителю банка здесь, отправлял и реальную платежку привата и счет поставщика - с января кормят обещаниями что изменения внесут, но воз и ныне там. Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь
я думаю, есть лаг в виде: договор с получаетелем и комиссии, и вот там может быть что угодно, плюс одно дело прогеры, другое - договорной отдел, и та же песня со стороны получателя
вот Пормоны делают просто - эквайринг, а потом СЭП, ясен красен за эквайринг платит плательщик и Пормоны замнтересованы ускоритть унадежить свою сторону
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