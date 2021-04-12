Зрозуміло
тільки нащо було прибирати можливість редагувати шаблон...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:36
Додано: Вів 13 кві, 2021 13:49
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16
я думаю, есть лаг в виде: договор с получаетелем и комиссии, и вот там может быть что угодно, плюс одно дело прогеры, другое - договорной отдел, и та же песня со стороны получателя
вот Пормоны делают просто - эквайринг, а потом СЭП, ясен красен за эквайринг платит плательщик и Пормоны замнтересованы ускоритть унадежить свою сторону
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:03
Re: ПУМБ
налили кешбэк по выбранной категории за прошлый месяц, за 2.04 по ясно кешбэка так и нет.
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