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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35
Flamingo написав:
Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь
Зрозуміло
тільки нащо було прибирати можливість редагувати шаблон...
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:49
Flamingo написав:
Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.
ОК. Принял к сведению, спасибо за помощь.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16
Flamingo написав:
Что такое для пумбы месяц. Я с января пытаюсь внести изменения в один единственный шаблон - писал и в поддержку пумбы и представителю банка здесь, отправлял и реальную платежку привата и счет поставщика - с января кормят обещаниями что изменения внесут, но воз и ныне там. Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь
я думаю, есть лаг в виде: договор с получаетелем и комиссии, и вот там может быть что угодно, плюс одно дело прогеры, другое - договорной отдел, и та же песня со стороны получателя
вот Пормоны делают просто - эквайринг, а потом СЭП, ясен красен за эквайринг платит плательщик и Пормоны замнтересованы ускоритть унадежить свою сторону
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:56
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
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stas_rst
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:03
налили кешбэк по выбранной категории за прошлый месяц, за 2.04 по ясно кешбэка так и нет.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:16
stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Логично, если платили с кредитки
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:28
stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:31
Flamingo написав: stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...
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patrikk
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:51
patrikk написав: Flamingo написав: stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...
Ну я написал как оно было прописано в правилах. А исключений было уже сколько угодно. К примеру у моей супруги есть только 1 карта Пумбы - Все Можу - но когда-то была дебетка. Карта давно умерла, но счет остался. Так вот в один из месяцев кишмыш упал именно на этот счет по котором вообще не было никаких операций года 3 точно. Благо что хоть с него перебрасывается сумма без проблем.
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Flamingo
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