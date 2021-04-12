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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3203320432053206>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35

  Flamingo написав:Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь


Зрозуміло :(
тільки нащо було прибирати можливість редагувати шаблон...
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:36

  Тракторист написав:да уж не самый удобный банк для клиентов...


Є таке, сам в шоці, але мені підходить ;)
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:49

  Flamingo написав:Так что проверено лично - оплата комуны сторонними сервисами при выбранной второй категории - окэшбечивается.

ОК. Принял к сведению, спасибо за помощь.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16

  Flamingo написав:Что такое для пумбы месяц. Я с января пытаюсь внести изменения в один единственный шаблон - писал и в поддержку пумбы и представителю банка здесь, отправлял и реальную платежку привата и счет поставщика - с января кормят обещаниями что изменения внесут, но воз и ныне там. Самое смешное - что изменения там минимальные - счет в формате 2600 поменять на IBAN, но три месяца обещаний пока не закончились ничем. А вы говорите месяц... Тут очередь ;)


я думаю, есть лаг в виде: договор с получаетелем и комиссии, и вот там может быть что угодно, плюс одно дело прогеры, другое - договорной отдел, и та же песня со стороны получателя

вот Пормоны делают просто - эквайринг, а потом СЭП, ясен красен за эквайринг платит плательщик и Пормоны замнтересованы ускоритть унадежить свою сторону
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:56

КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:03

Re: ПУМБ

налили кешбэк по выбранной категории за прошлый месяц, за 2.04 по ясно кешбэка так и нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:16

  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Логично, если платили с кредитки
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:28

  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:31

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.

Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:51

  patrikk написав:
  Flamingo написав:
  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.

Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...

Ну я написал как оно было прописано в правилах. А исключений было уже сколько угодно. К примеру у моей супруги есть только 1 карта Пумбы - Все Можу - но когда-то была дебетка. Карта давно умерла, но счет остался. Так вот в один из месяцев кишмыш упал именно на этот счет по котором вообще не было никаких операций года 3 точно. Благо что хоть с него перебрасывается сумма без проблем.
Flamingo
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