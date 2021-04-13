дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював
операції з КБ виключно по дебетці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:58
дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював
операції з КБ виключно по дебетці
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:01
У меня тож работала ток кредитка, но КБ упал на дебетку
Спасибо президенту кротов
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