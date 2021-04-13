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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3203320432053206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:58

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.

дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював :)
операції з КБ виключно по дебетці
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:01

У меня тож работала ток кредитка, но КБ упал на дебетку
Спасибо президенту кротов :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:32

  patrikk написав:
  Flamingo написав:
  stas_rst написав:КБ запулили на кредитку ... якого беня ?

Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.

Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...

Аналогично с декабря.
И с декабря по дебетке оплат не было.
Кроме вывода КБ на кредитку. Но и они не были последними в каждом месяце.

Правила у ПУМБа - то таке, чтоб нарушать.

Но вот с апреля я уже совсем не в обиде за КБ на дебетку.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:36

Re: ПУМБ

А никто не интересовался у представителей банка - оплата частинами до 15-го включительно?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:41

Re: ПУМБ

Про не засчитанное по 6 категории пополнение мобилки в приложении моб.оператора горячка клянется, что оно обязательно-обязательно засчитается и они всё исправят и вам все придет.
Aktus
 
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