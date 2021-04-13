дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював
операції з КБ виключно по дебетці
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:58
дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював
операції з КБ виключно по дебетці
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:01
У меня тож работала ток кредитка, но КБ упал на дебетку
Спасибо президенту кротов
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:32
Аналогично с декабря.
И с декабря по дебетке оплат не было.
Кроме вывода КБ на кредитку. Но и они не были последними в каждом месяце.
Правила у ПУМБа - то таке, чтоб нарушать.
Но вот с апреля я уже совсем не в обиде за КБ на дебетку.
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:36
Re: ПУМБ
А никто не интересовался у представителей банка - оплата частинами до 15-го включительно?
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:41
Re: ПУМБ
Про не засчитанное по 6 категории пополнение мобилки в приложении моб.оператора горячка клянется, что оно обязательно-обязательно засчитается и они всё исправят и вам все придет.
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