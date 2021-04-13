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ПУМБ
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:58
Flamingo написав: stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
дякую. однак сітуйовіна в тому, що за увесь час з моменту отримання кредитки жодної витратної операції, окрім виводу-заведення розміру КЛ, не здійснював
операції з КБ виключно по дебетці
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stas_rst
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:01
У меня тож работала ток кредитка, но КБ упал на дебетку
Спасибо президенту кротов
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Додано: Сер 14 кві, 2021 00:32
patrikk написав: Flamingo написав: stas_rst написав:
КБ запулили на кредитку ... якого беня ?
Там было раньше прописано условие - что кишмыш зачисляется на ту карту с которой была последняя оплата в прошлом месяце. Видимо у вас это была кредитка.
Платил только с ясной кредитки в прошлом месяце - КБ зашёл на дебетку...
Аналогично с декабря.
И с декабря по дебетке оплат не было.
Кроме вывода КБ на кредитку. Но и они не были последними в каждом месяце.
Правила у ПУМБа - то таке, чтоб нарушать.
Но вот с апреля я уже совсем не в обиде за КБ на дебетку.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 00:36
А никто не интересовался у представителей банка - оплата частинами до 15-го включительно?
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Додано: Сер 14 кві, 2021 00:41
Про не засчитанное по 6 категории пополнение мобилки в приложении моб.оператора горячка клянется, что оно обязательно-обязательно засчитается и они всё исправят и вам все придет.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:02
Есть карта Ясно + пятая категория. Первый раз уперся в потолок лимита + почти все в рассрочках. Как правильно поступить, если надо еще оплатить коммуналку и тоже в рассрочку?
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vcy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:42
vcy написав:
Есть карта Ясно + пятая категория. Первый раз уперся в потолок лимита + почти все в рассрочках. Как правильно поступить, если надо еще оплатить коммуналку и тоже в рассрочку?
Тут же сумма рассрочек ограничена кредитным лимитом. Значит никак
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:13
Искатель написав:
Вот мне дали на 504 грн
Я так удивился, что не обратил внимание, что переставили, редиски, местами 6 и 12 месяцев... ну и тапнул там, где 12.
Это как-то можно исправить или теперь только платить? Мелочь, но не хочется... Хоть и сам промазал.
Спасибо, что предупредили! Будьте внимательны! При каждом
предложении о рассрочке - меняют местами, туда и обратно!
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arkavs
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:28
Вкладчик1234 написав: vcy написав:
Есть карта Ясно + пятая категория. Первый раз уперся в потолок лимита + почти все в рассрочках. Как правильно поступить, если надо еще оплатить коммуналку и тоже в рассрочку?
Тут же сумма рассрочек ограничена кредитным лимитом. Значит никак
Если лимит 3т, рассрочек на 2100,на карте ноль. Как правильнее отоварить доступный лимит по кешбеку? Есть потребность в оплате коммуналки еще на 3т.
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vcy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:36
vcy написав: Вкладчик1234 написав: vcy написав:
Есть карта Ясно + пятая категория. Первый раз уперся в потолок лимита + почти все в рассрочках. Как правильно поступить, если надо еще оплатить коммуналку и тоже в рассрочку?
Тут же сумма рассрочек ограничена кредитным лимитом. Значит никак
Если лимит 3т, рассрочек на 2100,на карте ноль. Как правильнее отоварить доступный лимит по кешбеку? Есть потребность в оплате коммуналки еще на 3т.
как вариант :
Пополняете на 900. Платите комуналь. Попрлняете на 900 - платите комуналь. Попрлняеье на 900 - платите комуналь. Пополняете на 300 - платите комуналь. Бинго.
Зы. Если при этом вознкнет предложение перевести в рассрочку до 900 грн. - переводите. Бинго #2
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Flamingo
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