Если лимит 3т, рассрочек на 2100,на карте ноль. Как правильнее отоварить доступный лимит по кешбеку? Есть потребность в оплате коммуналки еще на 3т.[/quote] как вариант :
Пополняете на 900. Платите комуналь. Попрлняете на 900 - платите комуналь. Попрлняеье на 900 - платите комуналь. Пополняете на 300 - платите комуналь. Бинго.
Зы. Если при этом вознкнет предложение перевести в рассрочку до 900 грн. - переводите. Бинго #2[/quote]
При пополнении и последующей оплате например 1500грн., что произойдет и на каком этапе? слетит вся рассрочка, слетит ее часть?