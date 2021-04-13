RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3204320532063207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:48

Если лимит 3т, рассрочек на 2100,на карте ноль. Как правильнее отоварить доступный лимит по кешбеку? Есть потребность в оплате коммуналки еще на 3т.[/quote] как вариант :
Пополняете на 900. Платите комуналь. Попрлняете на 900 - платите комуналь. Попрлняеье на 900 - платите комуналь. Пополняете на 300 - платите комуналь. Бинго.
Зы. Если при этом вознкнет предложение перевести в рассрочку до 900 грн. - переводите. Бинго #2[/quote]

При пополнении и последующей оплате например 1500грн., что произойдет и на каком этапе? слетит вся рассрочка, слетит ее часть?
vcy
 
Повідомлень: 114
З нами з: 07.06.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:10

Re: ПУМБ

vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 08.03.18
Подякував: 378 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:34

  MASolomko написав:vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."


Читал, по этому и вопрос возник. Рассрочка одна на 2100 есть, лимит 3000, на карте ноль. Пополняю 1500 и что будет? После этого оплачу 1500 коммуналку и что? Общая задолженность остается, действующая рассрочка полностью не покрывается.
vcy
 
Повідомлень: 114
З нами з: 07.06.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:23

  vcy написав:
  MASolomko написав:vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."


Читал, по этому и вопрос возник. Рассрочка одна на 2100 есть, лимит 3000, на карте ноль. Пополняю 1500 и что будет? После этого оплачу 1500 коммуналку и что? Общая задолженность остается, действующая рассрочка полностью не покрывается.

В веб версії подивитись інфо розстрочки-Сума операції, відкладена на наступні періоди. Оця сума є визначальною для потолка розстрочок
В ніякому випадку не розривати самостійно - це вльот. Старі розстрочки самі витісняться новими при потребі. Все перевірено . є досвід
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3204320532063207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dect13, Ferlakur, V2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32064)
14.04.2021 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.