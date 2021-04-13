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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:48
Если лимит 3т, рассрочек на 2100,на карте ноль. Как правильнее отоварить доступный лимит по кешбеку? Есть потребность в оплате коммуналки еще на 3т.[/quote] как вариант :
Пополняете на 900. Платите комуналь. Попрлняете на 900 - платите комуналь. Попрлняеье на 900 - платите комуналь. Пополняете на 300 - платите комуналь. Бинго.
Зы. Если при этом вознкнет предложение перевести в рассрочку до 900 грн. - переводите. Бинго #2[/quote]
При пополнении и последующей оплате например 1500грн., что произойдет и на каком этапе? слетит вся рассрочка, слетит ее часть?
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vcy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:10
vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."
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MASolomko
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:34
MASolomko написав:
vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."
Читал, по этому и вопрос возник. Рассрочка одна на 2100 есть, лимит 3000, на карте ноль. Пополняю 1500 и что будет? После этого оплачу 1500 коммуналку и что? Общая задолженность остается, действующая рассрочка полностью не покрывается.
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vcy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:23
vcy написав: MASolomko написав:
vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."
Читал, по этому и вопрос возник. Рассрочка одна на 2100 есть, лимит 3000, на карте ноль. Пополняю 1500 и что будет? После этого оплачу 1500 коммуналку и что? Общая задолженность остается, действующая рассрочка полностью не покрывается.
В веб версії подивитись інфо розстрочки-Сума операції, відкладена на наступні періоди
. Оця сума є визначальною для потолка розстрочок
В ніякому випадку не розривати самостійно - це вльот. Старі розстрочки самі витісняться новими при потребі. Все перевірено . є досвід
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wolt450
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:00
arkavs написав:
Будьте внимательны! При каждом предложении о рассрочке - меняют местами, туда и обратно!
Не при каждом, поэтому будьте еще внимательнее.
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Aktus
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:02
У кого-то коммуналка через мобильный работает?
Как-то подозрительно на 11 платеже перестало, мол, попробуйте позднее. Лимиты платежей по карте позволяют с запасом.
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ramzes4
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:06
vcy написав: MASolomko написав:
vcy, у веб-банкінґу є приписка:
"...для дострокового погашення заборгованості по розстрочці її треба відмінити або здійснити погашення повної суми заборгованості по рахунку Кредитної картки."
Читал, по этому и вопрос возник. Рассрочка одна на 2100 есть, лимит 3000, на карте ноль. Пополняю 1500 и что будет?
Там же в банкинге есть повна сума заборгованості по карте, если она у вас меньше 1500, то при таком пополнении произойдет ее полное погашение.
Востаннє редагувалось Aktus
в Сер 14 кві, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Aktus
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:07
ramzes4 написав:
Как-то подозрительно на 11 платеже перестало, мол, попробуйте позднее. Лимиты платежей по карте позволяют с запасом.
Там не 10 платежей в день?
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Aktus
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:15
ramzes4 платежи прошли. 10 -стандартный лимит. Были аналогичные случае у клиентов на других форумах.
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Citizen_D
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:28
wolt450
а что будет если сам расторг 6мес рассрочку (это было еще в период льготной налички)?
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vililit
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